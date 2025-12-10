UPA sostiene que las crisis de sanidad animal como peste porcina "empañan" el año para la ganadería española

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha destacado el buen año experimentado por el sector ganadero español en cuanto a producción y precios, a pesar de la incidencia de problemas de sanidad animal, como la lengua azul, la dermatosis modular o, en las últimas semanas, la peste porcina africana (PPA) que "empañaron" el año para la ganadería.

Ante la aparición del foco de peste porcina, el responsable de ganadería de UPA, José Ramón González, ha expresado que, pese a que la investigación sobre su origen es importante, "no es urgente", por lo que la prioridad debe ser el control y el cierre del mismo.

Durante la presentación de este miércoles del 'Balance Agroganadero 2025' de UPA, González ha insistido en la necesidad de trasladar tranquilidad al consumidor, dado que el virus no ha llegado a ninguna granja de producción, por lo que no supondrá ningún peligro mientras se mantenga el "estatus sanitario", lo que evitará una caída del consumo interno y las exportaciones que afectaría a la rentabilidad de los productores.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, subrayó durante su intervención la influencia de la emergencia climática sobre estas crisis sanitarias que "lastraron" al sector ganadero, señalándola como el "denominador común" del incremento en la incidencia de estas patologías "prácticamente erradicadas" o de difícil expansión, que surgen ahora "con más fuerza" debido a la crisis climática.

Cano ha recordado también el impacto de los incendios forestales sufridos durante este año, asociados tanto al cambio climático -sequía, olas de calor e incrementos de temperatura-, como al abandono del medio rural y el pastoreo extensivo, que, según ha expresado, actúa como "cortafuegos".

Así, ha defendido la importancia de que se cuente tanto con ganaderos como con agricultores en lo que respecta al debate climático, y que ambos estén presentes en "cualquier receta que persiga mitigar la emergencia climática".

BUENAS PREVISIONES PARA 2026

Por otro lado, UPA ha anunciado buenas previsiones de cara a 2026 en cuanto a los datos de renta agraria, que ya presentó buenos resultados este año en relación a la producción, a pesar de que, advierte, los datos macroeconómicos pueden "ocultar" la "vulnerabilidad de las explotaciones familiares", por lo que desde la organización agraria piden al Gobierno apoyar y acelerar la tramitación de la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, para proteger las explotaciones familiares.

Durante la presentación, la organización expresó, además, su acuerdo con la nueva estrategia europea de relevo generacional, con el objetivo de duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la UE hasta llegar al 24% en 2040, mientras que actualmente esta cifra se encuentra en el 12%, frente al 9% de España, que presenta una tasa de envejecimiento superior a la media europea.