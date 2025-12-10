UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha criticado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos supone un "giro constitucionalmente letal", porque "ya no se condena porque algo esté probado".

En un comunicado hecho público el día después de notificarse la sentencia condenatoria, la asociación de fiscales a la que perteneció García Ortiz subraya que en un Estado de Derecho "solo puede condenarse cuando existe certeza más allá de toda duda razonable".

"No puede equipararse a eso que un tribunal considere una hipótesis como más probable que otra. La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado", expresa, quien filtró a los medios del 'email' donde Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ofrecía a confesar delitos fiscales.

Más bien, indica, "afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable". "Esto supone un desplazamiento radical del estándar penal. Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente", denuncia.

Para la UPF, se trata de un "giro constitucionalmente letal", porque "entre 'estar probado' y 'no existir alternativa convincente' media exactamente la presunción de inocencia". "Ese espacio es el que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta", remacha.

La asociación señala que "cuando una sentencia razona así: no hay explicación alternativa razonable, luego la hipótesis condenatoria es válida", lo que "en realidad está diciendo es que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado", suponiendo ello "una inversión encubierta —pero real— de la carga de la prueba".

Y remarca que "eso es exactamente lo que la Constitución prohíbe", puesto que "el acusado no tiene que demostrar nada" y "su única posición constitucional es no ser condenado mientras exista una duda razonable".

"Aquí, sin embargo, la duda razonable no solo existe, sino que está reconocida dentro del propio Tribunal Supremo", reprocha, para añadir que aprecia "un muy relevante defecto lógico en el razonamiento de la sentencia".

UPF indica que el tribunal "descarta alternativas porque no encajan con la hipótesis principal y la hipótesis principal se valida porque se han descartado las alternativas".

"Esto no es prueba. Esto es confirmación de una convicción previa por eliminación. La hipótesis se prueba a sí misma. Ese tipo de razonamiento no es compatible con un proceso penal garantista. Es propio de sistemas donde primero se decide y luego se construye el camino", apostilla.

A sus ojos, la mayoría del tribunal —cinco magistrados a favor de condenar y dos favorables a la absolución de García Ortiz— "construye la condena mediante la unificación artificial en una sola acción delictiva de dos conductas de naturaleza, autoría y contexto radicalmente distintos", refiriendo que hay "una supuesta filtración cuya autoría no queda probada con certeza" y "una nota informativa cuya autoría sí reconoce expresamente el acusado".

CONTRA LOS "ATAJOS PROBATORIOS"

La asociación considera que este caso afecta de manera directa a la ciudadanía, pues "no va de un nombre propio, va de una pregunta que interpela directamente a cualquier ciudadano": "¿Puedo confiar en que, si un día me siento ante un juez, el proceso será fiable, imparcial, con garantías plenas y sin atajos probatorios?".

"Porque cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado. La justicia no solo debe ser justa, debe verse que es justa. Y cuando un proceso de máxima trascendencia constitucional deja en amplios sectores sociales una sensación de inquietud, rigidez, precipitación o apariencia de veredicto predeterminado, la confianza se resiente, incluso aunque la sentencia sea formalmente válida", añade.

UPF sostiene que la causa contra García Ortiz "no es un caso penal ordinario", sino que se ha juzgado una nota institucional "destinada a frenar una desinformación reconocida como falsa, que ya circulaba amplia y públicamente y afectaba al prestigio de una institución constitucional".

Y ha defendido que la actuación de García Ortiz fue un acto realizado "en el marco de la defensa institucional", lo que exigía al Supremo "un plus de cautela, de deliberación reforzada, de motivación extrema y de ejemplaridad garantista" no solo por el acusado, "sino por el mensaje que se proyecta al conjunto de la carrera fiscal, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía".

También critica la decisión de adelantar del TS de adelantar unas semanas, el pasado 20 de noviembre, el fallo condenatorio "sin motivación escrita", lo que "constituye un error institucional de enorme gravedad".

"No es un mero defecto formal, es un indicio objetivo de precipitación incompatible con la existencia de una duda interna reconocida. Supone, además, una renuncia a escuchar atentamente a la minoría discrepante en el momento más sensible del proceso, cuando el deber de deliberación reforzada alcanza su máxima intensidad", apunta.

UPF señala que adelantar un fallo condenatorio así proyecta "una imagen de decisión ya cerrada antes de culminar plenamente el proceso deliberativo". "Y eso daña, no a la autoridad formal del tribunal —que es indiscutible—, pero sí a la percepción de imparcialidad, serenidad, escucha institucional y respeto pleno a las garantías que debe acompañar", agrega.

Dicho eso, la asociación asegura que muestra su discrepancia "desde una posición de respeto institucional absoluto al más alto tribunal de España, pero también desde la convicción de que la crítica jurídica razonada forma parte esencial de la democracia institucional".