UPS gana 1126 millones de euros hasta septiembre, un 14,8% menos, y confirma previsiones

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

UPS obtuvo un beneficio neto de US$1311 millones (1126 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supuso un retroceso del 14,8% frente al resultado contabilizado durante el mismo periodo del año anterior. Los ingresos ascendieron a US$21.415 millones (18.387 millones de euros), un 3,7% menos. La división de paquetería de Estados Unidos redujo su facturación en un 2,6%, hasta los US$14.220 millones (12.209 millones de euros), mientras que a nivel internacional creció un 5,9%, hasta los US$4673 millones (4012 millones de euros).

De su lado, el sector vinculado a las cadenas de suministros registró una disminución de las ventas del 22,1%, hasta los US$2522 millones (2165 millones de euros). La multinacional norteamericana se anotó hasta septiembre unas ganancias de US$3781 millones (3246 millones de euros), un 6,9% menos. Después, los ingresos bajaron un 2,4%, hasta los US$64.182 millones (55.106 millones de euros).

"Estamos llevando a cabo el cambio estratégico más importante en la historia de nuestra empresa y las modificaciones que estamos implementando están diseñadas para generar valor a largo plazo para todas las partes interesadas", ha afirmado la consejera delegada de UPS, Carol Tomé. "Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, estamos preparados para gestionar el pico de actividad más eficiente de nuestra historia, al tiempo que ofrecemos un servicio líder en el sector a nuestros clientes por octavo año consecutivo", ha añadido.

PREVISIONES Y PLAN DE AJUSTES

UPS ha confirmado sus objetivos para el conjunto del ejercicio y ha anticipado unos gastos de capital de US$3500 millones (3005 millones de euros). Asimismo, ha previsto el reparto de US$5500 millones (4722 millones de euros) en dividendos.

Para el cuarto trimestre, la cifra de negocio estará en el entorno de los US$24.000 millones (20.606 millones de euros) y el margen operativo ajustado entre el 11% y el 11,5%.

UPS ya lanzó los planes 'Fit to Serve' para reducir su plantilla operativa en, aproximadamente, 14.000 puestos y otro de reconfiguración de redes que despidió a 34.000 trabajadores y cerró 93 emplazamientos físicos solo en los primeros nueve meses de 2025.

Como consecuencia, UPS confía en lograr un ahorro total de costes de US$3500 millones (3005 millones de euros) e incurrir en unos gastos de entre 400 y 650 millones de dólares (343,4 y 558,1 millones de euros). Hasta el 30 de septiembre, ya se habían ahorrado US$2200 millones (1889 millones de euros).