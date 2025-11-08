UPS inmoviliza sus aviones MD-11 tras accidente mortal en Kentucky

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — UPS inmovilizará su flota de aviones MD-11 "por precaución extrema" tras un accidente mortal en su centro de operaciones global en Kentucky, anunció la compañía el viernes por la noche.

Los aviones MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de su flota, explicó.

“Hemos tomado esta decisión de manera proactiva por recomendación del fabricante del avión”, indicó el comunicado. "Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que prestamos servicio".

El accidente del martes en el UPS Worldport en Louisville, Kentucky, causó la muerte de 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Un impactante video captó cómo el avión se estrellaba contra varios negocios y estallaba en una bola de fuego. Imágenes tomadas por celulares, autos y cámaras de seguridad han proporcionado a los investigadores evidencia de lo ocurrido desde muchos ángulos diferentes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.