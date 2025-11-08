UPS y FedEx dejan de usar aviones del tipo que se estrelló en Kentucky

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — UPS y FedEx están dejando en tierra sus flotas de aviones McDonnell Douglas MD-11 "por precaución" tras un accidente mortal en un centro de UPS en Kentucky.

La caída en el Worldport de UPS en Louisville el martes mató a 14 personas, incluidos los tres pilotos del MD-11 que se dirigía a Honolulu.

Los MD-11 constituyen aproximadamente el 9% de la flota aérea de UPS y el 4% de la flota de FedEx, de acuerdo con las empresas.

"Hemos tomado esta decisión de manera proactiva por recomendación del fabricante de aviones", afirmó un comunicado de UPS el viernes por la noche. "Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que servimos".

FedEx declaró en un correo electrónico que dejará en tierra los aviones mientras realiza "una revisión exhaustiva de seguridad basada en la recomendación del fabricante".

Boeing, que se fusionó con McDonnell Douglas en 1997, indicó en su sitio web que "recomendó a los tres operadores del MD-11 Freighter que suspendieran las operaciones de vuelo mientras se realiza un análisis de ingeniería adicional".

Western Global Airlines es la única otra aerolínea de carga de Estados Unidos que opera MD-11, según la firma de análisis de aviación Cirium. La aerolínea tiene 16 MD-11 en su flota, pero 12 de ellos ya han sido almacenados. La compañía no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios.

Boeing anunció en 1998 que eliminaría gradualmente la producción de su avión de pasajeros MD-11, con las entregas finales previstas para 2000.

El avión de carga de UPS, construido en 1991, estaba casi en el aire el martes cuando sonó una campana en la cabina, reveló Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Durante los siguientes 25 segundos, la campana sonó y los pilotos intentaron controlar la aeronave mientras apenas despegaba de la pista, con su ala izquierda en llamas y sin un motor, y luego se estrelló contra el suelo en una espectacular bola de fuego.

La grabadora de voz de la cabina capturó la campana, que sonó unos 37 segundos después de que la tripulación solicitara el empuje de despegue, señaló Inman. Hay diferentes tipos de alarmas con significados variados, dijo, y los investigadores no han determinado por qué sonó la campana, aunque saben que el ala izquierda estaba ardiendo y el motor de ese lado se había desprendido.

Inman agregó que pasarán meses antes de que se haga pública la transcripción de la grabación de la cabina.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de accidentes, sostuvo que la campana probablemente estaba señalando el incendio del motor.

"Ocurrió en un punto del despegue donde probablemente ya habían pasado su velocidad de decisión para abortar el despegue", dijo Guzzetti a The Associated Press después de la conferencia de prensa de Inman. "Probablemente ya habían pasado su velocidad crítica de decisión para permanecer en la pista y detenerse de manera segura. ... Necesitarán investigar a fondo las opciones que la tripulación pudo o no haber tenido".

Un video dramático capturó el avión estrellándose contra negocios y estallando en una bola de fuego. Imágenes de teléfonos, autos y cámaras de seguridad han proporcionado a los investigadores evidencia de lo que sucedió desde muchos ángulos diferentes.

Los registros de vuelo sugieren que el MD-11 de UPS que se estrelló pasó por mantenimiento mientras estaba en tierra en San Antonio durante más de un mes hasta mediados de octubre. No está claro qué trabajo se realizó.

La instalación de manejo de paquetes de UPS en Louisville es la más grande de la compañía. El centro emplea a más de 20.000 personas en la región, maneja 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

Las operaciones de Worldport de UPS se reanudaron el miércoles por la noche con su operación Next Day Air, o clasificación nocturna, aseguró el portavoz Jim Mayer.

Golden reportó desde Seattle.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.