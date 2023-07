Urán, en su décimo Tour y con la esperanza de disputar más

Rigoberto Urán, a sus 36 años, sabe que está compitiendo en uno de sus últimos Tour de Francia. Y trata de disfrutar cada momento. El ciclista de EF Education tiene un año más de contrato con su formación y espera estar en 2024 en la Grande Boucle.

"De momento tenemos firmado hasta el 2024. Al Tour nada más traen que a los mejores. Aunque tenga firmado hasta el año que viene, eso no te garantiza estar en el Tour de Francia. Ahora me centro en terminar éste, y para el otro año poder estar con buena condición", señala.

Pese a que este año no estará entre los primeros, puede presumir de haber terminado en segunda posición en 2017 y haber ganado una etapa ese mismo año, dos años antes de que su compatriota Egan Bernal ofreciera a Colombia la primera victoria en la general.

"Sientes un poquito de nostalgia porque sabes que ya te quedan los últimos Tour. Vives apegado a un mundo que te lo ha dado todo y sabes que muy pronto tienes que dar un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones sigan", afirma.

"El ciclismo, el Tour de Francia, es como tu mujer, te da muchas alegrías, muchas tristezas. A nadie le gusta perder algo que le gusta y que te ha dado tanto", añade.

- Agradecido al Tour -

Urán está muy agradecido a la ronda francesa, una carrera en la que ha competido diez veces.

"He aprendido mucho. El Tour de Francia a mí me ha dado muchas cosas bonitas y también muchos sufrimientos. Pero creo que hace parte de la vida. Hay que aprender a disfrutar de estos momentos difíciles para nosotros", explica.

Aunque al ciclista colombiano no le han salido las cosas en este Tour como esperaba, por lo que espera hacerlo mejor en el próximo.

"En la Vuelta a Suiza tenía muy buena condición, y me dije que tenía que hacer un buen Tour. Pero cuando llegué a las primera etapas estaba reventado. Es increíblemente difícil que pase, pero aquí en el Tour de Francia pasa de todo", afirma.

Pese a no sentirse en las mejores condiciones, Urán buscó una victoria de etapa en este Tour, estando varias veces en escapadas.

"En las etapas que intenté ir en fuga me soltaban, por lo cual se te hace difícil, ya que cuando vienes a un Tour, vienes muy bien preparado, muy bien entrenado. Por más diversión que veas en la cara de un ciclista, hay una preparación, muchos meses de entrenamientos, de sacrificios, y vienes aquí y no se te da", indica.

"Obviamente, para mí es un honor estar en el Tour de Francia, poder disfrutar de estas carreras, poder estar cerca de la gente y sabes que estás en la carrera más importante", añade.

- Un privilegiado -

Pese a este Tour de Francia que no le ha salido todo lo bien que esperaba, se siente un afortunado como ciclista profesional de estar presente.

"Me siento un privilegiado porque trabajo en lo que me gusta. Disfrutar de lo que uno hace es un privilegio que muchos querrían. Muchos jóvenes quieren correr el Tour de Francia. Yo lo quería correr cuando era niño y tuve la oportunidad de hacer mi décimo Tour de Francia", afirma.

"He podido ganar una etapa, he podido estar en los Campos Elíseos, me he caído, me he levantado, entonces es un privilegio", concluye.

En 2023 ha cumplido su décimo Tour de Francia, estando cuatro veces en el Top 10. Y espera correr algunos más.

psr/iga/dam

AFP