Urban League declara el "estado de emergencia" en EEUU por derechos civiles en respuesta a Trump

WASHINGTON (AP) — Una de las organizaciones de derechos civiles más antiguas del país declaró el jueves un "estado de emergencia" para las políticas antidiscriminatorias, las libertades personales y el avance económico de los afroamericanos, después de que los precedentes de derechos civiles se vieran remecidos por el presidente Donald Trump y las agencias federales tradicionalmente encargadas de hacerlos cumplir.

El reporte anual del Estado del Estados Unidos Negro de la National Urban League acusa al gobierno federal de estar "cada vez más decidido a sacrificar sus principios fundacionales" y "amenazar con imponer un sistema educativo uniforme y una fuerza laboral homogénea que margina a cualquiera que no encaje en un molde estrecho y excluyente", según una copia obtenida por The Associated Press.

"Si no se controla", escriben los autores, "corren el riesgo de revertir décadas de progreso que han hecho a Estados Unidos más dinámico, competitivo y justo".

El reporte critica la entrada del racismo en la política estadounidense “convencional”

El informe, que se publicará el jueves en la conferencia del grupo en Cleveland, Ohio, critica al gobierno por reducir el tamaño de las agencias y programas federales que hacen cumplir las políticas de derechos civiles. Los autores pretendían destacar lo que consideraban un esfuerzo coordinado de varios años por parte de activistas legales conservadores, legisladores y personalidades de los medios para socavar la política de derechos civiles y crear un panorama político que permitiría una agenda de extrema derecha en una variedad de políticas sociales y económicas.

"No es aleatorio. Es un movimiento bien financiado, bien organizado y bien orquestado de muchos, muchos años", dijo Marc Morial, presidente de la Urban League. "Durante mucho tiempo, la gente vio la política supremacista blanca y el nacionalismo blanco como algo marginal en la política estadounidense. Ahora se ha convertido en la corriente principal de la derecha estadounidense, cuya base central está dentro del Partido Republicano".

El informe critica directamente el Proyecto 2025, un plan integral para el gobierno conservador coordinado por el grupo de expertos The Heritage Foundation. El Proyecto 2025 recomendó estrategias para despedir trabajadores federales, aplicar la ley de inmigración y para los ámbitos legislativo y del Congreso similares a la estrategia actual del gobierno de Trump.

El informe de la Urban League condena a grandes corporaciones, universidades y bufetes de abogados de alto nivel por revertir políticas de diversidad, equidad e inclusión.

También critica a empresas de redes sociales como Meta y X por la supuesta "censura" de activistas y creativos negros y políticas de moderación de contenido que supuestamente permitieron a "extremistas" difundir opiniones "radicalizantes". El debate sobre los derechos civiles llega al centro de la lucha política El gobierno de Trump ha dicho que muchas políticas implementadas por gobiernos tanto demócratas como republicanos son discriminatorias e inconstitucionales, argumentando que los reconocimientos de raza y las políticas federales y corporativas que buscan abordar las disparidades entre diferentes demografías son en sí mismas discriminatorias. Trump ha firmado órdenes ejecutivas prohibiendo la "discriminación ilegal" y promoviendo la "oportunidad basada en el mérito". Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, dijo que los grupos de derechos civiles que se oponen al gobierno "no impulsan nada más que odio y división, mientras que el presidente se centra en unir a nuestro país". El reporte, mientras tanto, pide la creación de una "nueva resistencia" para contrarrestar el programa del gobierno. Morial instó a otras organizaciones a unirse a esa causa. La Urban League y otros grupos de derechos civiles han presentado sucesivas demandas contra la Casa Blanca desde enero. Grupos legales progresistas y legisladores demócratas también tomaron acciones legales contra partes del programa del gobierno. Activistas veteranos de derechos civiles, líderes civiles negros, exfuncionarios federales, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, y siete congresistas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, contribuyeron al texto. Raoul dijo que los aliados de los derechos civiles se han sentido "a la defensiva" en los últimos años, pero que ahora "es el momento de actuar de forma proactiva". Por ejemplo, si los retrocesos de las políticas de DEI resultan en discriminación contra mujeres o personas de color, podría seguir una acción legal, advirtió. "Todo depende de cómo lo hagan. Vamos a estar observando", dijo. "Y sólo porque el gobierno de Trump ya no crea en el impacto dispar no significa que el resto del universo deba creerlo". El reporte critica los esfuerzos del gobierno de Trump para cerrar el Departamento de Educación y denuncia cambios en programas destinados a apoyar a las comunidades de color en los departamentos de Comercio, Salud y Servicios Humanos y Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros. La transformación de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia fue señalada como "una amenaza existencial para la aplicación de los derechos civiles".

El Departamento de Justicia mencionó su política de derechos civiles publicada y una publicación en redes sociales de su rama de derechos civiles que dice que la división "ha vuelto a hacer cumplir la ley tal como está escrita: de manera justa, igualitaria y sin agenda política".

El representante de Nevada Steve Horsford, que participó en el informe, dijo que Trump "traicionó al pueblo estadounidense" al implementar planes que, según él, eran similares al Proyecto 2025.

Los legisladores reflexionan sobre la larga batalla por los derechos civiles

Otra contribuyente, la representante Yvette Clarke, presidenta del Caucus Negro del Congreso, dijo que los defensores de los derechos civiles y sus aliados demócratas deben hacer más para comunicarse y educar a la gente.

"Cuando tienes un gobierno dispuesto a tomar los logros de los derechos civiles y llamarlos racismo inverso, entonces hay mucho trabajo por hacer para desentrañar eso para la gente", dijo la demócrata de Nueva York. "Creo que una vez que la gente entienda su conexión con los logros de los derechos civiles, entonces estaremos en posición de construir ese impulso".

La Liga Urbana originalmente planeó centrar su informe en el legado de la Ley de Derechos de Voto de 1965 por el 60 aniversario de la ley, pero cambió de enfoque después de que Trump regresara al cargo para centrarse en "desentrañar las amenazas a nuestra democracia" y los pasos que los defensores de los derechos civiles están tomando para alejar al país "del borde de una peligrosa inclinación hacia el autoritarismo".

Para muchos activistas veteranos de derechos civiles, los cambios del gobierno son condenables pero no sorprendentes. Algunos legisladores ven como un deber continuar la larga lucha por los derechos civiles.

"Creo que todo es parte de la misma lucha", dijo el representante Shomari Figures, un demócrata de Alabama que contribuyó al informe y cuyo padre presentó con éxito una demanda por muerte injusta contra una rama del Ku Klux Klan. "Al final, esa lucha se reduce a: ¿Puedo ser tratado como todos los demás en este país?".

