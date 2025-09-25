Urbanitae supera los 100 millones de euros en devoluciones a sus inversores de proyectos inmobiliarios

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Urbanitae, plataforma española de inversión inmobiliaria, ha superado la barrera de los 100 millones de euros en devoluciones a sus inversores, con una rentabilidad media del 12,2%, en línea con el objetivo de la compañía. En concreto, ha alcanzado los 105,1 millones de euros devueltos, sumando los 68 proyectos que ya han finalizado íntegramente, según ha informado la compañía, que inició su actividad en el año 2019.

La mitad de los proyectos participados por Urbanitae en los que ya se han realizado devoluciones se sitúan en la Comunidad de Madrid, con más de 45 millones de euros, seguido de Andalucía, con 15,2 millones en 12 operaciones; Baleares, con más de 14 millones en cinco proyectos; y Cataluña, con 13,6 millones de euros devueltos en ocho proyectos.

En cuanto al tipo de proyecto, el 61% del capital devuelto corresponde a proyectos estructurados como deuda --con un plazo medio en torno a los 13 meses--, mientras que el 39% restante son operaciones de 'equity', asociadas a plazos de ejecución mayores, de alrededor de 29 meses en promedio.

Urbanitae también participa en proyectos de rentas, que, a diferencia de los de plusvalía y deuda, generan retornos mensuales por alquiler de activos como supermercados o librerías. A cierre de julio de 2025, la compañía había devuelto casi un millón de euros a los inversores participantes en estos proyectos, con una rentabilidad neta anual del 5,4%, conforme a las previsiones.

Los 105 millones de euros devueltos se dividen entre los más de 40.000 inversores que han aportado inversión a estos 68 proyectos de Urbanitae. Cada proyecto del que ya se han realizado devoluciones cuenta con un promedio de 600 inversores.

"Pese al contexto complejo de los últimos años, con una subida inesperada de los costes de la construcción y el impacto de la pandemia, el inmobiliario ha reafirmado su cualidad de inversión de valor y atractiva. En Urbanitae estamos orgullosos de ser parte de la solución al grave problema de la vivienda que sufre el país, mientras que al mismo tiempo conseguimos rentabilidades muy satisfactorias para nuestros inversores", ha señalado su fundador y consejero delegado, Diego Bestard.