Uribe se responsabiliza de los malos resultados de su partido en las últimas legislativas de Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe se ha responsabilizado de los malos resultados conseguidos en las elecciones legislativas del domingo, en las que la izquierda no solo dio un vuelco al Congreso, si no que también provocó la renuncia del candidato del uribismo para las presidenciales, Oscar Iván Zuluaga.

"El principal responsable de la disminución legislativa soy yo", reconoció Uribe en un cónclave celebrado en Bogotá el martes en el que participaron las principales figuras de su partido, Centro Democrático, y en el que las cuitas internas que arrastra el partido desde hace algunos años afloraron tras lo malos resultados.

"No es un día de fiesta, no estamos en bonanza", dijo Uribe, quien aseguró que se echaría a un lado para no entorpecer al partido. "Mucho hace el que no hace estorbo", dijo, según el periódico 'El Espectador', que atribuye también al líder conservador una declaraciones en contra del gran triunfador de esa cita electoral, Gustavo Petro, a quien llamó "incitador de la violencia".

Durante el cónclave fueron muchos los que criticaron el supuesto "ninguneo" que desde el partido y el Gobierno de Iván Duque habría sometido a Zuluaga, quien no habría tenido el apoyo necesario, como muestra que algunos compañeros de Centro Democrático decidieran dar su respaldo a otras candidaturas.

"Esta es una reflexión interna sobre la disciplina del partido. ¿Somos un partido donde los congresistas deciden por encima de la colectividad?", se preguntó la senadora Paloma Valencia.

La estrategia a seguir a partir de ahora también fue uno de los puntos de fricción, con muchos de los presentes a favor de apoyar la candidatura Federico Gutiérrez, una opción que Uribe por el momento ha desautorizado a la espera de conocer la opinión de las bases a través de una consulta virtual en la que participarían más de 600.000 afiliados del partido.

El domingo, el Pacto Histórico de Gustavo Petro fue la fuerza con mayor apoyo, más de 2,5 millones de votos tanto en las elecciones a la Cámara de Representantes como al Senado, si bien en esta última cámara el Partido Liberal, con 2,3 millones de votos, contará con mayor representación debido a la ley electoral.

En el Senado el Pacto Histórico es también la fuerza más numerosa, aunque la derecha suma una mayoría absoluta muy ajustada. Sin embargo se trata de un resultado histórico puesto que es la primera vez que la izquierda consigue una representación tan numerosa.