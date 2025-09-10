Uribes: "El deporte no puede blanquear situaciones gravísimas de violación de derechos humanos"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado este miércoles que el deporte "no puede blanquear situaciones gravísimas de violación de derechos humanos", aunque también se trata del "último puente de comunicación", y que el Gobierno intentará que se celebre "con normalidad" el final de La Vuelta respetando las manifestaciones a favor de Palestina y contra Israel.

"El Consejo Superior de Deportes no puede tomar decisiones que no puede tomar, pero sí puede animar y trabajar en los ámbitos propios. El deporte tiene que encontrar ese punto fundamental. No puede blanquear situaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos, pero a la vez también tiene que ser el último puente de comunicación. Eso tenemos que conseguirlo entre todos", declaró Uribes en declaraciones a la sección de Deportes de Radio Nacional de España que recoge Europa Press.

El máximo dirigente del CSD ha explicado que la intención es que el final de la Vuelta Ciclista a España se celebre "con normalidad", incluyendo respetar la "libertad de expresión" de los manifestantes.

"Si entre todos hacemos un esfuerzo, se puede celebrar una competición, que es una imagen también de España, y al tiempo las críticas y las manifestaciones son legítimas porque la situación es muy grave de violación de derechos humanos", manifestó.

Además, Uribes ha afirmado que los ciclistas son una de sus "prioridades fundamentales" y que quiere hablar con algunos de ellos.

"Somos el Consejo Superior de Deportes. Yo quiero hablar con algunos de los que se han retirado esta mañana para ver cómo están y animarles a seguir compitiendo con 'fair play'", explicó.

"Que el deporte siga representando los valores que tiene que ver con el trabajo de gente que lleva muchos años esforzándose para que llegue este momento. Yo creo que también expresarles nuestra solidaridad a los ciclistas que están compitiendo como deportistas", concluyó.