Urtasun acusa al Gobierno de Ayuso de "censurar" al Círculo de Bellas Artes tras "rebajar" su financiación económica

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de "censurar" al Círculo de Bellas Artes después de conocer que el ejecutivo autonómico ha "rebajado significativamente" su financiación.

"Ayer conocimos que la Comunidad de Madrid ha retirado la financiación o ha rebajado significativamente -hasta prácticamente una cantidad irrisoria- la financiación al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Quiero decir de una manera muy clara que como Ministerio de Cultura esto nos parece una forma de censura. Tratar de retirar el apoyo financiero por parte de las administraciones a instituciones culturales tan importantes como son el Círculo de Bellas Artes nos parece que es una forma de censura", ha asegurado Urtasun en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados este miércoles.

El titular del departamento de Cultura ha reiterado que desde el Ministerio van a "reforzar" la aportación financiera para "sostener" a la institución cultural que, a su juicio, "es de primerísimo nivel". "Juega un papel importantísimo en la vida cultural madrileña", ha añadido Urtasun.

Precisamente, ayer martes Cultura anunciaba que incrementará en 50.000 euros su apoyo económico al Círculo y ya señalaba a la Comunidad de Madrid como causante de la disminución de la financiación que recibe la institución.

"Se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años, y pone en peligro la continuidad de su actividad regular", explicaba el Ministerio, que precisaba que se ha pasado de 250.000 euros en 2024 a 100.000 euros en 2025 y una previsión de 12.000 euros para 2026.

"Supone un intento injustificado de condicionar la programación del Círculo y ejercer una presión incompatible con la autonomía cultural que debe regir cualquier institución artística", ha señalado Urtasun.

Así, el Ministerio de Cultura incrementará en 2026 su aportación hasta llegar a los 300.000 euros anuales, según se ha anunciado en el marco de la reunión del Patronato del Círculo de Bellas Artes, del que el Ministerio de Cultura es miembro. Durante la reunión, se revisó la previsión presupuestaria para el próximo año.