Urtasun afirma que la reforma laboral de artistas está "a punto" de aprobarse y promete un salto económico en los PGE

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que la reforma del Real Decreto 1435/85, que regula la relación laboral de los artistas, está "a punto" de ser aprobada y augura que será una "auténtica" reforma del sector, al tiempo que ha prometido un "salto importante" en inversión en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha expresado Urtasun en el acto de presentación del Informe sobre el Estado de la Cultura, realizado por la Fundación Alternativas, en el que 90 agentes culturales aprueban con un 5,4 a la cultura española y suspenden la remuneración justa de los profesionales con un 3,6.

"La dignificación del trabajo cultural es un ámbito que nos ocupa mucho. Hemos logrado avances históricos en el Estatuto del Artista en los últimos meses, que culminan con la reforma del Real Decreto 1435-1985, que está a punto de ser aprobado y que será una auténtica reforma del sector cultural para combatir la precariedad, reducir incertidumbres y profesionalizar el ecosistema creativo", ha explicado.

El ministro ha subrayado que trabajar en el sector cultural no debe ir ligado a la precariedad y ha puesto de ejemplo alguna línea de ayudas aprobadas recientemente, como las subvenciones a guionistas que se han recuperado tras más de una década sin existir.

"El informe nos recuerda que la cultura es ante todo una manera de imaginar futuros compartidos y de generar vínculos ahí donde otros quieren levantar muros. Dar la batalla cultural también significa no normalizar las injusticias", ha remarcado.

Urtasun ha manifestado que la cultura ha vuelto a ocupar el centro del debate democrático en una época marcada por "la crisis del multilateralismo, la aceleración digital y la emergencia de desafíos geopolíticos y guerras culturales regresivas", por lo que ha agregado que la cultura es "mucho más que un sector económico" y ha defendido que se trata de un "bien público global".

"En un momento en el que movimientos autoritarios cuestionan la diversidad, la creación y la memoria democrática, resulta más urgente que nunca que la cultura sea reconocida como un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente en la agenda post-2030", ha reclamado.

Entre los retos que se marca Urtasun, y que aparecen en el Informe de la Fundación Alternativas, es la regulación de la IA. Un asunto en el que los agentes culturales reconocen el potencial creativo de la IA, especialmente en la exploración de nuevas formas de expresión artística (6,1), sin embargo, el entusiasmo se modera cuando se evalúa su aprovechamiento real por parte de las industrias culturales y creativas, que apenas alcanza un 5,5, reflejando dudas sobre su capacidad para incorporar plenamente estas tecnologías.

"Nuestra prioridad es proteger los derechos de autor y garantizar la transparencia en el entrenamiento de los modelos generativos y asegurar que la innovación tecnológica sea justa y esté al servicio de la creación pública", ha aseverado. En este punto, ha compartido su preocupación por la "desvirtuación" del espíritu del reglamento europeo en esta materia.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Durante su intervención, el titular de Cultura ha asegurado que se está trabajando para que haya un "salto importante" en materia de inversión cultural, con el objetivo de acercarse al 2% del gasto público y así seguir las recomendaciones europeas.

"Estoy convencido de que en la propuesta presupuestaria que estamos trabajando en el gobierno de coalición va a haber un salto importante en materia de inversión cultural", ha indicado Urtasun, que ha añadido que será una "invitación" al resto de fuerzas parlamentarias para que saquen adelante unos PGE "muy positivos" para el sector.