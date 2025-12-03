Urtasun inaugura una muestra del NO-DO en Filmoteca Española: "La democracia cuesta poco perderla y mucho recuperarla"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este miércoles la muestra 'NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo', que se puede visitar en la Filmoteca Española hasta el 26 de julio, y que sirve para recordar que "los procesos de restauración democrática no se producen de un día para otro".

"La muestra es un recordatorio de que los procesos de restauración democrática no se producen de un día para otro, y España no fue una excepción. Hay estructuras de poder, simbólicas, materiales, que trascienden las fechas oficiales y las efemérides. Y esta es la prueba de que una democracia cuesta muy poco perderla y mucho tiempo recuperarla", ha señalado ante los medios de comunicación. La exposición recorre 32 años de NO-DO y reflexiona sobre su papel, desde su dimensión propagandística, hasta su valor como fuente histórica esencial.

El ministro ha defendido que la exposición es una "lección" para el momento actual, cuando se habla con "intencionada banalidad" de lo que es una democracia y una dictadura. "El NO-DO se convirtió en una destacadísima fuente de información o de desinformación, en ocasiones la única para gran parte de la ciudadanía", ha afirmado.

Urtasun ha tildado de "tétrica" la propaganda que utilizaba Franco para extender los valores de la época y asegura que la exposición permite al espectador "comprender el alcance y significado real del NO-DO". "Tenemos que acudir al NO-DO para comprender la España que fue y la España que no se debe volver a repetir. La muestra es un ejercicio de memoria colectiva que hoy en día más necesario que nunca", ha sostenido.

Asimismo, ha anunciado que a partir de este miércoles ya se pueden consultar en PLATFO, plataforma audiovisual online del Ministerio de Cultura, los noticiarios correspondientes a los años 1943 y 1944, los dos primeros años de emisión del NO-DO. "Son cerca de 200 títulos a los que se puede acceder. PLATFO irá incorporando paulatinamente los contenidos digitalizados del NO-DO, según vayamos progresando en la digitalización del resto de noticiarios", ha indicado.

En esta primera fase se han digitalizado en 4K más de 49.000 minutos de contenido, aproximadamente el 40 por ciento del fondo. Urtasun ha agradecido a los comisarios Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosco su labor en exposición y por "estimular la membrana de la memoria y arrojar luz sobre un episodio fundamental del patrimonio audiovisual español".