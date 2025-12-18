Urtasun llama "impresentable" a Abascal por pedir "desinfectar" el pabellón en el que se despidió a Robe Iniesta

MADRID, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "impresentable" al líder de Vox, Santiago Abascal, por sugerir en un mitin en Plasencia que había que "desinfectar" el pabellón en el que se rindió el último adiós a Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, fallecido el pasado miércoles 10 de diciembre. Así ha respondido Urtasun en un vídeo publicado en su perfil de Instagram al escuchar las palabras de Abascal en el mismo lugar en el que se despidió a Iniesta. "El impresentable de Abascal se ha ido a Plasencia a hacer un mitin y ha dicho que había que desinfectar el pabellón donde se le hizo un gran homenaje a Robe Iniesta", asegura el ministro. Urtasun recuerda a Abascal que "muchos españoles" lloraron la muerte de Robe Iniesta, uno de los "grandes exponentes del rock" y de la cultura española. "Fuimos muchos los que lloramos su muerte y le llevamos en el corazón", ha indicado el ministro. Además, destaca que al líder de Extremoduro se le entregará a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. "¿Saben qué es lo que hay que desinfectar? El sectarismo de la extrema derecha española y su odio a nuestra cultura", concluye Urtasun en el vídeo.