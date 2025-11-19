Urtasun se abre a dar "mayor proyección" a los artistas canarios en la programación del Instituto Cervantes

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recogido este miércoles una exigencia de la diputada de Coalición Canaria para aumentar la proyección de artistas del archipiélago en la programación del Instituto Cervantes, abriendo la posibilidad a debatir esta cuestión con el director del organismo.

Ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, cuando la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha aprovechado la "mano tendida" del ministro de Cultura para pedirle su intermediación ante la "discriminación" que, a su juicio, viven los artistas insulares.

En este contexto, la diputada canaria ha puesto como ejemplo que el Instituto Cervantes, que cuenta con 85 sedes en cinco continentes, no programa artistas de las islas: "Pero no solo no son programados, sino que cuando llegan a cualquiera de esas ciudades por sus propios medios, no disponen ni de la posibilidad de contactar, ni de apoyos, ni de colaboración".

Ante esto, Urtasun ha dicho que no tiene "ningún problema" en ver esta situación con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que cree que es una persona "muy sensible" a las cuestiones de la insularidad.

"Estoy convencido de que podemos dar mayor proyección a los artistas canarios, si eso fuera necesario, en la red de Institutos Cervantes", ha defendido.

Por último, ha reiterado su "compromiso" en seguir corrigiendo desigualdades en las líneas de financiación que dependen del Ministerio de Cultura, aunque ha reconocido que se puede "hacer más": "Vamos a seguir viéndolo y reforzando la interlocución con el ecosistema cultural canario para avanzar en ello".