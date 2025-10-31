Urtasun subraya que la Fundación Franco no cumple con la ley por "humillación" a las víctimas
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que la Fundación Francisco Franco no cumple con la ley de memoria democrática porque "no persigue el interés general, por enaltecimiento del golpe de Estado y por, particularmente, la humillación de las víctimas".
En declaraciones, ha asegurado que "hay un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron y muchas veces reescribe responsabilizando a las víctimas de los hechos que ellas denuncian".
Ha dicho que hay un expediente jurídicamente sólido de que la fundación no respeta la ley, y ha subrayado que el Ministerio de Cultura será "estrictamente escrupuloso" en hacer cumplir a las fundaciones la ley de memoria democrática.
Urtasun ha explicado que han trasladado el acuerdo para la extinción a la Fundación Francisco Franco para que pueda hacer sus alegaciones, previo al traslado definitivo del expediente al juez.
"Todo este proceso que falta no puede tardar más de nueve meses. Lo que intentaremos es que tarde lo menos posible", ha subrayado el ministro.
