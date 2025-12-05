Urtasun ve "blanqueamiento del genocidio" en Eurovisión y celebra que RTVE se retire

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ve "blanqueamiento del genocidio" por parte del Festival de Eurovisión por permitir que Israel participe en el certamen, y ha dicho que ve valiente la decisión de RTVE de que España se retire.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes en su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, donde ha asegurado que, "ante una decisión incomprensible por parte de Eurovisión de permitir que se blanquee un genocidio, RTVE ha tomado la decisión correcta" y de respeto a los derechos humanos.

"Yo creo que el boicot cultural y deportivo a un Estado que practica un genocidio es imprescindible" y ha defendido que la cultura debe estar al servicio de la paz y de los derechos humanos.

