Uruguay.- Cámara de Sabadell (Barcelona) organiza una misión comercial a Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina
LA NACION
BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha puesto en marcha una misión comercial a Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina que se está desarrollando desde este lunes y que se alargará hasta el 20 de noviembre.
La misión, de carácter multisectorial, estará dirigida por el jefe de Promoción del Comercio Internacional de la Cámara, Vicenç Vicente, según ha informado la institución este martes en un comunicado.
La misión incluye reuniones con importadores, distribuidores y clientes de todos los países mencionados, con agendas personalizadas preparadas en colaboración con las oficinas de la Generalitat en Santiago de Chile y Buenos Aires.
