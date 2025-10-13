Uruguay cierra la gira asiática con otro triunfo poco convincente ante Uzbekistán

Uruguay se impuso por un ajustado 2-1 a Uzbekistán en partido de fútbol amistoso preparatorio para el Mundial 2026, disputado este lunes en Kuala Lumpur (Malasia) sin la mayoría de figuras uruguayas.

Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria pusieron por delante a la Celeste al inicio de la segunda parte (minutos 51 y 60) y descontó para los asiáticos Ruslanbek Jiyanov (82) para cerrar un partido poco brillante del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

La Celeste acudió a esta gira por Malasia (saldada con dos triunfos raquíticos ante Dominicana por 1-0 y Uzbekistán) sin sus grandes figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo o Giorgian De Arrascaeta y los que fueron a esta doble cita en Asia no han hecho demasiados méritos para ganarse un puesto en el efectivo que participará en el próximo Mundial.

En Norteamérica, Uruguay podría ser rival de Uzbekistán, que se clasificó por primera vez a un Mundial. En el torneo, la selección asiática estará dirigida por Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo y Balón de Oro en 2006, que se estrenó en el banquillo de la selección asiática.

No obstante, no hay que olvidar que Uzbekistán no tiene pedigrí internacional y que ocupa actualmente el puesto 54 del ranking FIFA, por lo que es difícil saber si Bielsa podrá extraer conclusiones de lo visto este martes.

Una de las cosas positivas es, por ejemplo, la aportación de Ignacio Laquintana. El futbolista del Red Bull Bragantino de Brasil, que ya fue el autor del único tanto en el triunfo ante República Dominicana, fue decisivo de nuevo este martes.

Ingresó en la cancha en el descanso, tras un primer tiempo sin nada destacable por parte de la Celeste, salvo un disparo lejano de Viñas (20'), y apenas necesitó seis minutos para crear la jugada que acabó con el un zurdazo a la escuadra de Torres para abrir el marcador.

Como una botella de champagne, una vez abierto el marcador, la Celeste tuvo unos momentos de brillantez y, nueve minutos después, casi desde la misma posición que Torres, Sanabria anotó el segundo, pero en su caso con la derecha y con disparo cruzado.

También destacaron Viñas y Torres, sobre todo por su movilidad ofensiva, y ambos pueden entrar en las cábalas de Bielsa para formar una línea ofensiva en la que el único intocable es Darwin Núñez.

Pero tras esos minutos de cierto burbujeo, el juego uruguayo se desbravó como les pasa a los espumosos.

Y los uzbekos aprovecharon la relajación del combinado sudamericano para descontar por medio de Ruslanbek Jiyanov, quien apenas llevaba unos minutos en el verde (82').

mcd/val/dam