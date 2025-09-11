Uruguay confirma amistosos contra Dominicana y Uzbekistán en octubre
El Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará en octubre a República Dominicana y Uzbekistán en sendos
El Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará en octubre a República Dominicana y Uzbekistán en sendos partidos amistosos en Malasia, en el inicio de su preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, anunció el jueves la federación local (AUF).
La AUF anunció la mini gira por Malasia como "compromisos que servirán como termómetro y punto de inflexión" en su preparación hacia la Copa del Mundo, tras culminar esta semana las eliminatorias sudamericanas en cuarto lugar, detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.
La Celeste enfrentará a República Dominicana el 10 de octubre en Kuala Lumpur y tres días después se medirá con Uzbekistán, que disputará su primer Mundial el año próximo, en Malaca, a 150 km de la capital de Malasia.
La AUF adelantó también que la selección charrúa cerrará el año con amistosos en noviembre, última fecha FIFA de 2025 sin confirmar los rivales. Su presidente, Ignacio Alonso, dijo días atrás que México y Estados Unidos serían "los partidos proyectados" para enfrentar.
