La selección uruguaya debutó con una dulce derrota por 27-12 ante la anfitriona y favorita al título Francia, que suma así su segundo triunfo en el torneo, en partido disputado este jueves en el estadio de Lille (norte).

Frente a un XV del Gallo con muchos cambios con respecto al que ganó a los All Blacks en la jornada inaugural, Los Teros, que lograron tries por medio de Nicolás Freitas y Baltazar Amaya, vendieron cara la derrota e incluso impidieron a los locales sumar el bonus ofensivo.

Con este resultado, Francia lidera el grupo A con 8 puntos, mientras que Uruguay tendrá la ocasión de sumar sus primeros puntos el 20 de septiembre contra Italia, que descansa en la segunda jornada y es segunda de la llave con 5 puntos.

Tras la victoria contra los All Blacks en el partido inaugural del torneo (27-13), el seleccionador galo Fabien Galthié apostó por una Francia B, con 12 cambios con respecto al viernes de la semana pasada, y la maquinaria 'Bleu' se encalló frente a unos Teros muy valientes y que no perdieron la cara al encuentro.

Los franceses sacaron un penal del primer scrum del partido y Melvyn Jaminet abrió el marcador (3-0, minuto 3), pero eso no intimidó a Los Teros, que presionaron bien a los franceses sobre su línea de 22 y, tras recuperar la pelota, el apertura Felipe Etcheverry pateó el balón hacia el costado izquierdo, donde estaba Nicolás Freitas para lograr el primer try, que dejaba el marcador en 3-5 (m. 6).

- Tries de Freitas y Amaya -

Pero los uruguayos apenas tuvieron tiempo de hacer dudar a los locales, apoyados mayoritariamente por los 50.000 asistentes que llenaron el estadio de Lille.

Superiores en el pack, los franceses aprovecharon otro scrum para que su apertura Antoine Gaston llevase la pelota a la zona de marca (m.11) y con otras dos patadas a palos de Jaminet (una conversión y un penal), los galos consiguieron las primeras diferencias (13-5, m.15).

La superioridad física de los europeos se iba imponiendo con el paso de los minutos, pero en un exceso de ímpetu, el segunda línea Romain Taofifenua tackleó alto a Santiago Arata y recibió una amarilla, dejando a su equipo en inferioridad durante 10 minutos (m.27).

Valientes, Los Teros fueron a buscar a su rival y lograron un anotar un segundo try, pero el juez, el neozelandés Ben O'Keeffe, no lo acordó, después de ver las imágenes de video, porque Tomás Inciarte obstruyó a un defensor antes de que Etcheverry pisara la zona de marca adversa (m.33), con lo que el resultado ya no se movió hasta el descanso.

Pese a los cambios introducidos por Galthié al comienzo de la segunda parte, Francia seguía sin funcionar, ni en ataque ni en defensa, y Uruguay lo aprovechó para meter el miedo en el cuerpo a los franceses con un try de Baltazar Amaya tras una gran acción del fullback sudamericano, quedando el marcador en un apretado 13-12 tras la conversión de Etcheverry (m.54).

Sin embargo, la suerte fue esquiva con Los Teros: un puntapié de despeje de Etcheverry pegó en el costado de un compañero y el rebote benefició al hooker Peato Mauvaka, que hizo el try que permitió a los franceses tomar de nuevo diferencias (20-12) tras la conversión de Jaminet (minuto 59).

- Macron y Lacalle en el estadio -

Los franceses, no obstante, no pudieron respirar tranquilos hasta que en el minuto 73 Louis Bielle-Biarrey anotó el try de la sentencia.

Tal como estaba previsto, Andrés Vilaseca fue el capitán de los uruguayos, tal como hizo su hermano Santiago en 2015, por lo que se convirtieron en los primeros hermanos en capitanear a una misma selección en dos ediciones del Mundial.

Al encuentro, disputado en Lille (norte) asistieron los presidentes de ambos países, Emmanuel Macron y Luis Alberto Lacalle Pou, que se encuentra de visita en Francia.

Con este encuentro se abrió la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Francia, que continuará el viernes con el duelo entre los All Blacks y Namibia en Toulouse (19h00 GMT).

Mcd/iga