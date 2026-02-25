Uruguay declara emergencia agropecuaria por déficit hídrico

El gobierno uruguayo declaró este martes una emergencia agropecuaria por déficit hídrico en varias regiones del sur del país, para implementar ayudas económicas a cerca de 2.000 pequeños productores.

La emergencia decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) regirá por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja, claves para la economía del país sudamericano.

La medida permitirá acelerar los procesos administrativos para liberar recursos como créditos y alimentación para el ganado.

El déficit hídrico se debe a la falta de lluvia que atraviesa el sur del país, según el ministerio.

La zona declarada en emergencia abarca la capital Montevideo, que tiene zonas de producción agrícola en su periferia, y los departamentos de Canelones y Maldonado.

A esos territorios -que concentran a la mayor parte de los 3,4 millones de habitantes del país- se suman zonas puntuales en otros siete departamentos.

Se trata en total de unos "tres millones y medio de hectáreas" declaradas en emergencia y "en torno a 1.800 y 2.000" productores que se podrán beneficiar de las medidas, dijo a la AFP Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del MGAP.

El jerarca explicó que la declaración de emergencia permite que otros organismos estatales y departamentales implementen otro tipo de ayudas para apoyar la producción, como aplazar el pago de impuestos departamentales.

Uruguay vivió una grave sequía entre 2020 y 2023 que afectó la producción agropecuaria.

El país tiene en el sector agroexportador la matriz de su economía. En 2025, la carne bovina fue el principal producto de exportación con ventas récord por 2.680 millones de dólares, según datos oficiales.

Además se destacó la exportación de celulosa, soja y productos lácteos.