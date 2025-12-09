Uruguay.- Diego Forlán: "Cuando te toca estar en un equipo tan grande como el Real Madrid, todo se vuelve muy crítico"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán, exjugador del Atlético de Madrid y del Villarreal, aseguró este martes que el hecho de estar en el Real Madrid hace que "todo se vuelve muy crítico", por lo que recomienda al técnico blanco, Xabi Alonso, que mantenga "su esencia y lo que ha demostrado como entrenador".

"Es una lástima, porque es un grandísimo entrenador, lo demostró en el Bayer Leverkusen, de la manera que él entrenó y llevó al equipo a lograr cosas inimaginables. Obviamente, cuando te toca estar en un equipo tan grande como es el Real Madrid, todo se vuelve muy crítico lamentablemente", afirmó el uruguayo en los prolegómenos de LaLiga FC 26 Community Challenge, un evento que se celebró en Callao City Lights, en Madrid.

Para Forlán, la situación que está viviendo el entrenador vasco es "dura", y le recomienda mantener "su esencia y lo que ha demostrado como entrenador". "Creo que como entrenador es importante no perder esa esencia. Obviamente que los resultados dependen muchísimo más, pero esperemos que pueda sobrellevar de la mejor manera y que pueda seguir demostrando lo que ha demostrado porque la verdad que ha hecho un trabajo excepcional. Por algo está donde está", señaló.

"Por suerte, es la última fecha. Veremos si tenemos posibilidades de clasificar y ver quién nos toca después", apuntó sobre el encuentro que tendrá lugar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre el las seleciones de Uruguay y España.

También se acordó del Atlético de Madrid, su equipo entre las temporadas 2007 y 2011, que no pasa por un buen momento. "Las derrotas de los últimos partidos no son buenas, pero el Atlético de Madrid es un equipo competidor y con una gran plantilla", indicó, para después desearles suerte en el encuentro de este martes en Liga de Campeones. "Espero que tengan un buen partido hoy", apuntó.

Sobre el estado del delantero argentino Julián Álvarez, indicó que le ve "muy bien" a pesar de llevar tres partidos sin ver puerta. "Ha tenido buenos partidos como fue el derbi que jugó muy bien. Es un jugador que año tras año está; desde que llegó aquí ha crecido y ha mejorado partido a partido. Se le exige mucho por la calidad del jugador que es, pero nadie va a dudar de que es un jugador que siempre va a lo máximo", manifestó.

Finalmente, valoró la situación del Villarreal CF, que marcha tercero en LaLiga a cinco puntos del líder con un partido menos, que tiene "buena plantilla". "El campeonato es duro, estamos en diciembre y quedan muchos meses. Lo importante es estar lo más cerca de los puestos de arriba para en los últimos meses se pueda tener esa posibilidad", concluyó.