Uruguay: el Senado aprueba el acuerdo Mercosur-UE, ahora va a la Cámara

El texto fue estudiado por la comisión especial del Senado tras las audiciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y del canciller Mario Lubetkin.

La mayoría del Frente Amplio respaldó la medida, describiéndola como el resultado de un proceso transversal y una auténtica política de Estado.

La oposición, por su parte, también votó a favor, aunque con reservas: el Partido Nacional destacó la necesidad de proteger la industria nacional, mientras que el Partido Colorado criticó la falta de envío del acuerdo político y de cooperación, considerado esencial para la plena implementación del tratado.

El acuerdo, firmado en Asunción, Paraguay, el 17 de enero, deberá ser ratificado por todos los Parlamentos de los países involucrados para entrar en vigor, según informes del sitio de El País de Montevideo. (ANSA).