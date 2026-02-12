Uruguay: emergencia carcelaria, récord de presos en América Latina

Esta cifra sitúa al país sudamericano por delante de naciones conocidas por sus problemas de seguridad, como El Salvador (en la era pre-Bukele) o Brasil.

El gobierno anunció un plan urgente de reforma para el sistema penitenciario, que padece hacinamiento crónico y condiciones de vida a menudo inhumanas. La estrategia busca no solo mejorar la infraestructura existente, sino también revisar las políticas penales que provocaron un aumento exponencial de la población carcelaria en los últimos años, a menudo vinculado a delitos menores o relacionados con drogas.

Las autoridades admiten que el enfoque punitivo actual no está reduciendo la delincuencia y corre el riesgo de convertir las cárceles en escuelas de delincuencia. La reforma busca introducir alternativas a la detención y programas de rehabilitación más eficaces para romper el ciclo de reincidencia (ANSA).