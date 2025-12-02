Uruguay empata 0-0 ante Ecuador y sigue sin despegar en el premundial femenino

En un duelo intenso en Montevideo, Uruguay empató este martes 0-0 ante un sólido Ecuador y sigue sin ganar en la Liga de Naciones de la Conmebol, que sirve de clasificatorio suramericano al Mundial femenino de fútbol de Brasil 2027.

En el arranque de la cuarta fecha de la liga, la Celeste se topó con la fortaleza física de unas ecuatorianas que tras la igualdad sumaron 5 puntos y están en el top 3 del torneo. Uruguay, con dos unidades, es antepenúltimo delante de Bolivia.

El inicio del partido mostró el apuro de Uruguay por borrar la derrota que le propinó Paraguay (1-0) el fin de semana. Las Gurisas dirigidas por Ariel Longo presionaron la salida de su rival y Belén Aquino, la Diez de la Celeste, tuvo dos chances claras de abrir el marcador.

Pero el ímpetu charrúa chocó con Liceth Suárez, la solvente guardameta de Ecuador que apostó sin suerte a las salidas rápidas en ataque.

El Parque Viera, un estadio con capacidad para unas 10.000 personas que congregó a miles de hinchas, mostró un juego de ida y vuelta en el complemento.

Aquino acercó al local en ataque pero la potencia física de la visita surtió efecto y el equipo comandado por Eduardo Moscoso tomó envión.

Un potente remate de Milagro Barahona provocó una atajada salvadora de Agustina Sánchez, y en el rebote un tiro de las de la mitad del mundo se estrelló en el travesaño.

Ecuador pareció encontrar una ventana de oportunidad ante el bajón físico de la Celeste, pero las locales retomaron el aire y aguantaron el final en campo enemigo, aunque sin precisión en la definición.

La fecha se completará este martes. En Buenos Aires, Argentina recibirá a Bolivia, Chile será local en Rancagua ante Paraguay y Venezuela y Perú cierran la fecha en Barquisimeto.

Colombia, líder de la clasificatoria con siete unidades, tiene fecha libre.

