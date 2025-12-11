Uruguay está "muy preocupado" por tensión en el Caribe, dice canciller

Uruguay está "muy preocupado" por las tensiones en el Caribe, donde Estados Unidos realiza un despliegue militar, y trabaja con discreción para revertir un escenario que afecta a toda la región, dijo el miércoles a LA NACION el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Hay que bajar la tensión en el Caribe "por el camino que sea, porque no ayuda a nadie, no le ayuda a ningún país, tampoco le ayuda a Estados Unidos, no le ayuda a Venezuela, no le ayuda a Colombia, no nos ayuda a ninguno de nosotros", dijo Lubetkin.

"Estamos muy preocupados, porque todo escenario que eleve tensiones en la región es mentira que es solamente un efecto para el país afectado, es un problema para toda la región", agregó.

La administración de Donald Trump desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Desde entonces, sus fuerzas han dejado 87 muertos en una veintena de ataques contra lanchas supuestamente cargadas con drogas. Además, este miércoles incautaron un buque petrolero.

Caracas considera que las maniobras buscan en realidad derrocar al presidente Nicolás Maduro y apropiarse de las reservas petroleras del país.

El objetivo de Uruguay "es ayudar a estabilizar la región", insistió Lubetkin.

"El tema del narcotráfico no es venezolano o colombiano, es de todos nosotros porque ha ido creciendo, ha generado un escenario de inestabilidad", resumió.

