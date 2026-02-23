Uruguay: estudia cannabis legal también para turistas y extranjeros

El cannabis está regulado desde 2017 en el país y se puede adquirir a través de tres canales: autocultivo para consumo personal, membresía en clubes de cannabis o compra en farmacias, sujeto a registro.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) está revisando los requisitos, según la prensa local, con el objetivo de ampliar el grupo de compradores potenciales y evitar que los visitantes extranjeros recurran al mercado ilegal.

Según datos oficiales, más de 85.000 personas están registradas para comprar cannabis en 57 farmacias autorizadas.

En 2025, las ventas alcanzaron los 4.290 kilos, frente a los 3.207 de 2024 y los 3.254 de 2023.

Ante la creciente demanda, el IRCCA ha otorgado cuatro nuevas licencias a empresas en proceso de constitución, que se sumarán a las tres empresas que ya operan en producción para el circuito regulado. (ANSA).