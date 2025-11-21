LA NACION

Uruguay fue aceptado para adherirse al Tratado Transpacífico

Uruguay fue aceptado para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial que reúne al 15% del PIB global, informó...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Uruguay fue aceptado para adherirse al Tratado Transpacífico
Uruguay fue aceptado para adherirse al Tratado Transpacífico

Uruguay fue aceptado para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial que reúne al 15% del PIB global, informó el viernes la cancillería del país sudamericano.

La adhesión fue solicitada en 2022 durante el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou y se produce en momentos en que Uruguay y los demás países del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay) aguardan que el brazo ejecutivo de la Unión Europea consiga el visto bueno final de sus miembros para cerrar un acuerdo comercial entre ambos bloques regionales en diciembre.

"#CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de #Uruguay #Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay", publicó el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, en su cuenta en X.

La cancillería uruguaya detalló que el acuerdo reúne el 15% del Producto Interno (PBI) mundial y abarca 595 millones de personas y llamó a una conferencia de prensa para detallar los pasos que seguirá el gobierno del izquierdista Yamandú Orsi para completar el proceso y ser parte del bloque.

Entre 2022 y 2024, el CPTPP fue destino del 9% del total de las mercancías exportadas por Uruguay.

Chile, México y Perú son los tres países latinoamericanos que forman parte de este pacto comercial transpacífico, junto a Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

gfe/ad

LA NACION
Más leídas
  1. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    1

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  2. Luego del anuncio de Bullrich, la ayuda oficial por las inundaciones divide a los distritos bonaerenses
    2

    “La máquina pelada”: luego del anuncio de Bullrich, la ayuda oficial por las inundaciones divide a los distritos bonaerenses

  3. A la Argentina le faltó un solo punto ante Alemania para completar un máster de oportunidades
    3

    A la Argentina le faltó un solo punto para completar un máster de oportunidades en la Copa Davis

  4. Lo que les falta a los Pumas: domar al león en Twickenham y hacer cartón lleno en las islas británicas
    4

    El poderío del león inglés, la kriptonita que los Pumas intentarán vulnerar en Twickenham

Cargando banners ...