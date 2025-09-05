Uruguay golea 3-0 a Perú y clasifica al Mundial de Norteamérica 2026
Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo este jueves al golear 3-0 a Perú en Montevid
La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.
Rodrigo Aguirre (14), Giorgian De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el largo premundial sudamericano.
Uruguay cerrará las eliminatorias el próximo martes de visita ante el eliminado Chile, mientras que Perú recibirá en Lima al también clasificado Paraguay.
