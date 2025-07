Uruguay: Hansi Flick descarta la salida de Ronald Araujo: "¿Por qué debería salir? No tengo ninguna noticia"

BARCELONA, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha negado este miércoles que el central uruguayo Ronald Araujo esté cerca de abandonar el club, a pesar de los rumores del mercado, y ha recalcado que cuenta con una plantilla "con mucha calidad", con varias posiciones "dobladas o incluso triplicadas", lo que, a su juicio, representa un reto positivo. "¿Araujo? ¿Por qué debería salir? Hay muchos rumores sobre muchos nombres, también de Araujo, pero no tengo ninguna noticia. Tengo un gran equipo, con mucha calidad. Todas las posiciones las tenemos dobladas, en algunas posiciones tenemos incluso tres jugadores. No es fácil de gestionar, claro, pero estoy contento", aseguró en la rueda de prensa previa al amistoso de este jueves ante el FC Seoul, primer partido de los dos previstos en Corea del Sur dentro de la gira asiática del equipo. El técnico alemán también se refirió a la elección de los nuevos capitanes, un tema abierto tras la lesión de Marc-André ter Stegen, que será baja durante unos 3-4 meses tras haber sido operado esta semana de la espalda. En este sentido, Flick explicó que la continuidad del portero alemán como capitán depende, como es habitual, del vestuario. "El equipo es siempre el que decide a los capitanes, como se ha hecho en el pasado. Normalmente dos semanas antes de iniciar la temporada", aclaró el entrenador, que no quiso entrar en el debate sobre qué portero llevará el dorsal '1'. Ahora mismo, cuenta en la plantilla con el recién fichado Joan Garcia, el renovado Wojciech Szczesny, Iñaki Peña y Ter Stegen. Respecto al momento actual del equipo, Flick se mostró satisfecho con la actitud y el rendimiento de sus jugadores en lo que va de gira asiática. "Estoy contento de cómo está entrenando el equipo. Hemos tenido una gran bienvenida y cálida, muchos fans en Seúl y Corea del Sur. El equipo está entrenando bien. No es fácil porque hace mucho calor, pero están centrados y trabajando con calidad. No ponemos excusas", señaló. Sobre el rival de este jueves, el Seoul FC, Flick valoró su propuesta futbolística y destacó a su jugador más conocido, el británico de 32 Jesse Lingard. "Sé que el Seoul FC tiene a Lingard, que es un gran jugador, y que lo están haciendo bien. Tienen una buena filosofía de fútbol, pero estoy centrado en nuestro equipo. Queremos jugar al máximo nivel", añadió. El técnico también habló sobre los objetivos del Barça de cara a la nueva campaña. "Será una temporada dura, pero somos positivos. Es una temporada larga, pero trabajamos para el Barça y queremos ganar títulos. Tenemos los mismos objetivos que el curso pasado, que son ganar el máximo de títulos posibles", afirmó. Flick, preguntado por el recién llegado Marcus Rashford, aseguró que es un gran jugador. "Le he seguido durante muchos años, desde que inició su carrera en el United. Tiene mucha calidad y esperamos que pueda mostrarla esta temporada en el equipo", comentó sobre el internacional inglés, que llega cedido por el Manchester United. Por último, elogió al joven canterano Pedro 'Dro' Fernández, español de madre filipina, que forma parte de la expedición azulgrana en Asia. "Ya entrenó con nosotros al final de la pasada temporada y por eso está aquí. Es un gran talento y otra vez La Masia hizo un trabajo fantástico. No solo por el gol, sino también por cómo se relaciona con el balón", destacó.