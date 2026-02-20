Uruguay jugará contra Argelia en marzo tras visitar a Inglaterra

Uruguay se medirá con Argelia el 31 de marzo en Turín, tras visitar a Inglaterra en Wembley cuatro días antes, con la mira puesta en definir su plantel para el Mundial de Norteamérica 2026, informó este viernes el órgano rector del fútbol charrúa.

En un escueto anuncio en sus redes sociales junto a la foto de Giorgian De Arrascaeta, figura del Flamengo y de la Celeste, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que cerrará la minigira por Europa en el Juventus Stadium, en Turín.

El combinado que dirige el argentino Marcelo Bielsa integra el Grupo H del Mundial, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España.

Por su parte, Argelia está en el Grupo J que integran el campeón del mundo Argentina, Austria y Jordania.

A menos de cuatro meses de su debut mundialista, frente a Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, Uruguay aguarda la recuperación de una de sus principales figuras, Rodrigo Bentancur.

El volante del Tottenham fue operado de una lesión en el isquiotibial derecho y transita su recuperación con expectativas de llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

La ventana de amistoso de marzo se disputará en simultáneo a los repechajes que otorgan los últimos seis cupos al Mundial, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.