Uruguay jugará contra Inglaterra en Wembley para preparar el Mundial

En la preparación del Mundial de fútbol 2026, Uruguay visitará a Inglaterra en Wembley para disputar un amistoso el 27 de marzo, anunció este miércoles la Federación Inglesa (FA).

Cuatro días después, los ingleses se enfrentarán a Japón.

"Queríamos enfrentarnos a dos equipos clasificados en el Top 20 del mundo, pero también probarnos a nosotros mismos contra equipos no europeos", declaró en el comunicado de la FA el seleccionador inglés Thomas Tuchel para explicar la elección de sus rivales.

Uruguay, entrenado por Marcelo Bielsa, jugará el Mundial en el grupo H, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y España, según el sorteo celebrado el pasado viernes en Washington.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó también en X la visita del combinado charrúa a Wembley.

Esa ventana de partidos internacionales en marzo, que coincidirá también con los repechajes que deben otorgar los últimos seis boletos para el torneo que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio, será la última que tengan las selecciones para disputar amistosos de preparación antes del anuncio de las listas con los jugadores seleccionados por cada equipo.

jdg/dmc/mcd/pm