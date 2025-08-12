Uruguay: Parlamento debate una ley sobre eutanasia
Se convertiría en el tercer país en legalizarla en América Latina.
- 1 minuto de lectura'
El texto, rechazado una primera vez en 2022 tras ser presentado por la coalición de izquierda Frente Amplio, hoy en el gobierno, recopila actualmente —gracias también a modificaciones— un consenso transversal que, creen en el Ejecutivo, parece propicio para su aprobación.
El diputado de la mayoría y principal promotor del proyecto de ley, el médico Luis Gallo, abrió el debate leyendo los testimonios de pacientes con enfermedades terminales que reclamaron el derecho a una muerte digna y pidieron al Parlamento que honrara su memoria con un voto afirmativo.
Actualmente, solo Ecuador y Colombia cuentan con legislación que contempla la muerte asistida, pero según los impulsores del proyecto de ley, la legislación uruguaya es la más avanzada y completa.
“Sería el primer país (de Latinoamérica) en contar con un marco regulatorio integral y definido que regula el contexto, la definición y el procedimiento, y elimina el delito”, declaró el diputado del Frente Amplio Federico Preve Cocco. (ANSA).
