Uruguay: Parlamento debate una ley sobre eutanasia

El texto, rechazado una primera vez en 2022 tras ser presentado por la coalición de izquierda Frente Amplio, hoy en el gobierno, recopila actualmente —gracias también a modificaciones— un consenso transversal que, creen en el Ejecutivo, parece propicio para su aprobación.

El diputado de la mayoría y principal promotor del proyecto de ley, el médico Luis Gallo, abrió el debate leyendo los testimonios de pacientes con enfermedades terminales que reclamaron el derecho a una muerte digna y pidieron al Parlamento que honrara su memoria con un voto afirmativo.

Actualmente, solo Ecuador y Colombia cuentan con legislación que contempla la muerte asistida, pero según los impulsores del proyecto de ley, la legislación uruguaya es la más avanzada y completa.

“Sería el primer país (de Latinoamérica) en contar con un marco regulatorio integral y definido que regula el contexto, la definición y el procedimiento, y elimina el delito”, declaró el diputado del Frente Amplio Federico Preve Cocco. (ANSA).