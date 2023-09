Uruguay, a pesar de ir por delante en el marcador al descanso por 17 a 7, terminó perdiendo ante Italia (38-17), este miércoles en Niza, en su segundo partido en el grupo A del Mundial de Francia 2023.

Los italianos sumaron además el bonus ofensivo merced a sus cinco tries. Los Teros, por su parte, marcaron dos, un try penal (27) y otro try obra del wing Nicolás Freitas (37), antes de bajar el tono físico en el segundo tiempo, en el que recibieron un 31-0.

Sdu/iga/dr