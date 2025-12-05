Uruguay.- Rafael Louzán valora el sorteo del Mundial 2026: "España ya sabe cuál es su papel"

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha asegurado que la selección nacional masculina "ya sabe cuál es su papel" de cara al Mundial de 2026, tras haber quedado encuadrada este viernes con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H.

"España ya sabe cuál es su papel, además tenemos a todas las selecciones que de alguna manera ya están clasificadas y no estamos con la incertidumbre de saber quién nos tocará o quién no, porque algunos grupos están pendientes", dijo Louzán a los periodistas desplazados al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C.

"En principio, creo que satisfacción general y empieza la cuenta atrás para este Mundial. Y en todo caso felicitar también a la organización, a FIFA, por el sorteo que ha quedado yo creo que muy muy bien. Y nada, ahora toca trabajar", añadió el máximo mandatario de la RFEF.

"Contentos porque España es primera de este grupo y tenemos un grupo que hablamos mucho español, por cierto; Cabo Verde también y Uruguay sobre todo. Y ya sabéis de la magnífica relación que tenemos con Arabia Saudí, que precisamente estuvimos charlando un rato antes, nos deseábamos suerte para no coincidir en el grupo y al final... vamos y coincidimos en el grupo", desveló Louzán desde la capital de EE.UU.

Luego valoró las posibles sedes del Grupo H. "Nos gusta el tono español, Miami es muy española y Guadalajara también. Si finalmente hubiera que ir a Houston, pues ya será otra decisión más compleja de movilidad. Algunos partidos vamos a jugarlos en Miami, que era un poco también la idea que traíamos", insistió sobre las citas de la 'Roja'.

"Ahora solo toca centrarse en los rivales, centrarse en esos partidos de marzo y con la Finalissima por medio, que intentaremos cerrar entre la semana que viene y la siguiente. Y a partir de ahí, el resto de partidos que tenemos previos a este Mundial", explicó Louzán.

No en vano, enfrentarse a Arabia Saudí era una opción para la ventana de marzo. "Es verdad que era un potencial rival, pero ahí hay más; estaba Egipto, Catar, etc. Falta que de alguna manera podamos llegar a cerrar eso, con flecos que hay pendientes", aludió de nuevo a la Finalissima.

"Pero llevamos tiempo trabajando y yo espero que se pueda cerrar para bien porque es un partido además que tiene mucha expectación tanto para UEFA como para el CONMEBOL", destacó Louzán sobre ese "importante" título que deberían disputarse en final directa Argentina y España.

"Están trabajando para ello y yo estuve esta semana además en UEFA y hemos hablado de esto. Faltan unos flecos que en una semana o semana y pico se van a cerrar", volvió a hablar sobre una Finalissima que no acaba de concretarse dentro de un calendario sobrecargado de partidos.

Otra cosa a cuidar ya durante el Mundial de Norteamérica serán los horarios y el intenso calor. "Eso es algo que vamos a tener en cuenta. Tenemos a un equipo muy profesional trabajando con las distintas sedes que tiene previstas FIFA para cada una de las sedes finales", comentó.

"Hay entornos que están preparados ya para eso y vamos a trabajarlo también adecuadamente. Sabemos las grandes temperaturas que tenemos en este país, contrastes fuertes, y creo que tenemos que buscar las mejores condiciones para nuestros jugadores", concluyó Louzán sobre Estados Unidos.