Uruguay recibe con "alegría" avance en UE sobre acuerdo con el Mercosur

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, recibió con "alegría" la noticia de que la Comisión Europea puso en marcha este miércoles el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur y deseó que el mecanismo concluya a fin de año.

El acuerdo, firmado por ambos bloques el año pasado en Montevideo, enfrenta los reparos de Francia. Para entrar en vigor requiere la aprobación de los 27 países del bloque y el Parlamento Europeo.

"La alegría nuestra hoy es que empezó ese proceso final. Nuestro deseo es que antes de que termine la presidencia brasileña en Mercosur en el mes de diciembre quede ratificado este acuerdo", dijo Lubetkin a periodistas.

El acuerdo es el "más importante en absoluto del Mercosur pensando en los próximos 5, 10, 15 o 20 años" y para Uruguay son "excelentes noticias pensando en el desarrollo de este país", agregó el diplomático.

Este acuerdo debe permitir que el bloque europeo exporte más automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, miembros plenos del Mercosur.

A cambio, dinamizaría el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel o soja provenientes del Mercosur, lo que es considerado un riesgo por algunos sectores agrícolas europeos.

Ante las críticas, sobre todo del gobierno francés, la Comisión Europea prometió garantías "sólidas" para proteger el sector agrícola.

gfe/nn