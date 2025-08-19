Uruguay recorta por segundo mes consecutivo su tasa de interés, a 8,75%

El Banco Central del Uruguay (BCU) redujo este martes en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia, ubicándola en 8,75%, el segundo recorte en poco más de un mes en un contexto de inflación alineada con el rango meta oficial.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió apenas 0,05% en julio, y 4,53% en los últimos doce meses, manteniéndose dentro de la meta fijada por el BCU para los próximos dos años (4,5%).

El Comité de Política Monetaria (Copom) destacó en un comunicado que la inflación completó así "cuatro meses consecutivos de caídas" y que "las expectativas de inflación a dos años continuaron su proceso de convergencia hacia la meta de 4,5%, alcanzando un promedio de 5,23%, el mínimo histórico registrado".

Además del alentador escenario nacional, el Copom valoró que pese a los "riesgos inflacionarios" que asoman a nivel global "las perspectivas de crecimiento internacional muestran una leve mejora en comparación con el Copom anterior".

"En la medida en que se consolide el contexto doméstico, la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la TPM (Tasa de Política Monetaria)", según el comunicado.

La economía uruguaya creció 3,4% en el primer trimestre del año en relación con el mismo periodo del año anterior, tras cerrar 2024 con una expansión de 3,1%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento de 2,8% al término de este año para el país sudamericano.