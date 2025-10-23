Uruguay regresa al mercado con bonos en dos tramos por unos US$1750 millones: IFR

23 oct (Reuters) - Uruguay volvió al mercado internacional de bonos, por tercera vez este año, con la primera emisión en dólares desde que el presidente Yamandú Orsi asumió el cargo en marzo, recaudando unos US$1750 millones en dos tramos, uno de ellos en pesos para profundizar la financiación en moneda local, reportó IFR, un servicio de información financiera de LSEG.

El soberano colocó el miércoles la reapertura en un papel por US$500 millones al 2037 con un rendimiento del 4,733%, o 78 puntos básicos más que un bono comparable del Tesoro de Estados Unidos, según el reporte.

El tramo de 50.000 millones de pesos (US$1250 millones) a 10 años se colocó a la par con un rendimiento del 8%, menos que el 8,375% que se anticipaba, según IFR.

Uruguay también anunció el jueves que recompraría 3900 millones de pesos de sus bonos al 8,5% con vencimiento en 2028 mediante una subasta simultánea vinculada a su nueva oferta de bonos en pesos, agregó el reporte.

Bank of America, HSBC e Itaú actuaron como líderes de la colocación, que recibió una demanda agregada de US$3835 millones. (Escrito por Javier López de Lérida)