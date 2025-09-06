Uruguay se clasifica al Mundial de rugby de 2027; Chile, al repechaje

Uruguay se clasificó para el Mundial de rugby de 2027 este sábado al ganar en el global su serie ante Chile y disputará en Australia su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la sexta de su historia.

Los chilenos vencieron por 21-18 este sábado en el estadio Charrúa, en Montevideo, pero los Teros habían ganado en la ida, hace una semana en Santiago, por 28-16.

"Nos quedamos con la ventaja que conseguimos allá, que no estuvo en duda en ningún momento", dijo Manuel Leindekar, capitán de Los Teros, al finalizar el partido.

Reconoció que se quedan "con el gusto amargo, a nadie le gusta perder", pero llamó "a seguir laburando (trabajando) que se viene el objetivo más grande, quedan dos años".

Pese a la derrota, Chile todavía puede clasificar al Mundial —sería su segundo, ya que jugó el de Francia 2023—, pero deberá superar un repechaje intercontinental.

"En eliminatorias el partido de ida es la clave", soltó con amargura el seleccionador de Los Cóndores chilenos, el uruguayo Pablo Lemoine, minutos después de sufrir la derrota ante los Teros.

Dientes apretados

En un partido aguerrido, las defensas se lucieron en el primer tiempo. A los 25 minutos, Los Teros rompieron el muro chileno con try de Felipe Etcheverry, quien también anotó la conversión.

Más tranquilo, Uruguay pareció encontrar el pulso del partido pero Chile resistió y con try de Matías Dittus y conversión de Santiago Videla empató 7-7.

Uruguay apostó a partir de allí a convertir penales con Etcheverry y se puso arriba en el duelo. Otro try de la visita, esta vez de Salvador Lues, puso los nervios de punta a un equipo local que tranquilizó a su público con try de Manuel Diana.

Pero Chile lanzó su ofensiva final y Dittus anotó otro try para mantener el suspenso hasta la conclusión del encuentro.

Apenas un susto para un equipo uruguayo que siempre estuvo arriba en el marcador global.

Para Etcheverry, el de este sábado, ante su público, "era un partido para ganarlo, pero así es el deporte".

El jugador uruguayo celebró que "el equipo está laburando (trabajando) muy bien, estoy muy orgulloso de donde estoy y del equipo en el que estoy".

Uruguay se sumó a otras 19 naciones que ya clasificaron al próximo Mundial.

En Australia 2027 serán 24 equipos los participandes, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos.

Alineaciones:

Uruguay: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler y Reinaldo Piussi; Felipe Aliaga y Manuel Leindekar; Santiago Civetta, Lucas Bianchi y Manuel Ardao; Santiago Arata y Felipe Etcheverry; Ignacio Álvarez Akiki, Andrés Vilaseca, Felipe Arcos Pérez, Bautista Basso, Juan González.

Suplentes: Facundo Gattás, Francisco Suárez, Ignacio Péculo, Ignacio Dotti, Carlos Deus, Manuel Diana, Santiago Álvarez, Juan Manuel Alonso.

Entrenador: Rodolfo Ambrosio

Chile: Javier Carrasco, Diego Escobar e Iñaki Gurruchaga; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Raimundo Martínez, Clemente Saavedra y Alfonso Escobar; Benjamín Videla y Santiago Videla; Iñaki Ayarza, Nicolás Saab, Matías Garafulic, Nicolás Garafulic y Cristóbal Game.

Suplentes: Augusto Bohme, Salvador Lues, Matías Dittus, Joaquín Milesi, Ernesto Tchimino, Lucas Berti, Juan Cruz Reyes, Tomás Salas.

Entrenador: Pablo Lemoine.

- Puntos:

Uruguay: tries de Felipe Etcheverry (25) y Manuel Diana (66); conversión de Etcheverry; penales de Etcheverry 54 y 59.

Chile: tries de Matías Dittus (45 y 75) y Salvador Lues (61); conversiones de Santiago Videla (tres);

- Amarillas:

Uruguay: Juan Manuel Alonso (46), Santiago Arata (71), Manuel Ardao (74).

gfe/ma