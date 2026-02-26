Uruguay se convierte en el primer país en ratificar acuerdo Mercosur-UE tras voto en el Congreso

Uruguay se convirtió este jueves en el primer país en ratificar acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras una votación en el Congreso.

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por 91 votos a favor y dos en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. Argentina también se encamina este jueves a aprobar el acuerdo, firmado en enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones.

El acuerdo despierta fuertes reparos en varios países de Europa, encabezados por Francia, lo que llevó a que el Parlamento Europeo remitiera el documento a la justicia en enero, dejando en pausa su aplicación formal. Sin embargo, la UE puede decidir implementarlo de forma provisional.

gfe/mar