Uruguay: UNIR y la Cátedra Vargas Llosa convocan al “I Certamen de Relato Breve” para impulsar la literatura creativa

LOGROÑO, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Cátedra Vargas Llosa anuncian la apertura del ‘I Premio UNIR - Cátedra Vargas Llosa de Relato Breve’, en colaboración con la revista literaria Casapaís, publicación de origen uruguayo y con audiencia en más de 15 países. Esta iniciativa forma parte del convenio de colaboración que mantienen desde 2021 UNIR y la Cátedra Vargas Llosa, con el objetivo de descubrir y potenciar nuevos talentos literarios en toda la comunidad hispanohablante. Un proyecto que promueve la literatura, las humanidades y la educación de calidad, dirigido tanto a estudiantes de Europa como de Hispanoamérica. Los participantes podrán presentar sus obras antes del 30 de septiembre de 2025 mediante este formulario y deberán cumplir los siguientes requisitos, detallados en las bases del certamen: La obra deberá ser inédita y no haber sido premiada anteriormente. No deberá superar las cuatro páginas, redactadas con la fuente especificada en las bases. El tema será libre. El jurado estará integrado por un representante de la Cátedra Vargas Llosa y otro de Casapaís, quienes seleccionarán un manuscrito ganador atendiendo únicamente a criterios de calidad artística y literaria. En palabras de Yannelys Aparicio, vicedecana del Área de Humanidades de UNIR, “este proyecto mantiene y reafirma el legado del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien siempre apostó por el poder transformador de la literatura como estrategia de educación global”. El ganador recibirá una beca para un seminario de la Escuela de Humanidades de UNIR, así como ventajas para estudiar cualquiera de las titulaciones oficiales en línea del Área de Humanidades. Además, el relato del alumno premiado y de los posibles accésits serán publicados en la revista Casapaís y en la plataforma literaria Cementerio de Libros. Como explica Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, “el Premio de Relato Corto es un nuevo y muy importante paso en nuestra labor conjunta para la promoción de la cultura. Este concurso abrirá espacio para incentivar la aparición de nuevas voces en la literatura en lengua castellana. Tenemos la seguridad de que esta será la primera de muchas ediciones de un certamen que, sin duda, nace para volverse una referencia en el ámbito literario de habla hispana”. Por su parte, Jan Queretz, director de la Revista Casapaís, añade que “desde Casapaís celebramos la existencia de espacios nuevos para la literatura, que visibilizan la creación desde espacios académicos como UNIR y la Cátedra Vargas Llosa. Para nosotros, participar en este proyecto desde la lectura y la publicación de los ganadores es una forma de reafirmar nuestra convicción: la literatura resiste gracias a un sistema sólido sostenido por el esfuerzo de todos. Y LA CÁTEDRA VARGAS LLOSA: COMPROMISO POR LA LITERATURA UNIR y la Cátedra Mario Vagas Llosa apuestan por la literatura como motor para el desarrollo individual y social, no solo con un programa para los estudiantes de los posgrados de estudios avanzados de Literatura o Escritura Creativa, sino a través de actividades con las que podrán trabajar y disfrutar junto a escritores de reconocido prestigio. Como decía Mario Vargas Llosa, fundador de la Cátedra y premio Nobel de Literatura "la razón de ser fundamental de esta Cátedra es estimular los intercambios culturales, fundamentalmente los literarios entre España y el vasto ámbito de la lengua española". En este sentido, Raúl Tola coincide en que "la relación entre UNIR y la Cátedra Vargas Llosa ha permitido avanzar en los objetivos que dieron lugar a la creación de nuestra institución: promover la difusión y el estudio de la literatura, además de suscitar el interés por la cultura y las humanidades, impulsar a nuevas generaciones de escritores y generar nexos entre creadores, pensadores, estudiantes y otros protagonistas de la vida cultural". "Lo hemos hecho gracias a los clubes de lectura, los programas de mentorías, los encuentros literarios y las Becas Vargas Llosa -destinadas a alumnos latinoamericanos-, que son solo algunos ejemplos de las actividades que han resultado del vínculo entre la Cátedra y UNIR", añadió. Desde su nacimiento en 2011 la Cátedra Vargas Llosa ha tenido el propósito de fomentar el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la lectura y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, analizar las ideas de nuestro tiempo y desarrollar modelos de innovación tecnológica para la educación, la investigación y la difusión científica y cultural, además de difundir la obra de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010.

