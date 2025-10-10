Uruguay vence 1-0 a Dominicana en amistoso de preparación para el Mundial

Sin brillo y sin sus titulares Uruguay venció este viernes a República Dominicana por 1-0 en el inicio de una minigira por Malasia en la que Marcelo Bielsa prueba jugadores de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.

Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el solitario gol del equipo charrúa a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.

Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.

La Celeste cerrará su gira por Malasia el lunes en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.

