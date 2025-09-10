Uruguay y Chile empatan sin goles en el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026

Uruguay, ya clasificada al Mundial 2026, empató sin goles el martes en Santiago con Chile, que no logró salir del pozo en la última fecha de la clasificatoria sudamericana.

La Celeste terminó las eliminatorias en cuarto lugar con 28 puntos, por detrás de Argentina, Ecuador y Colombia.

Chile, por su parte, cerró un premundial para el olvido, colista con solo 11 unidades y el peor rendimiento de su historia en eliminatorias.

La Roja se convirtió además en la tercera peor selección en la historia de las clasificatorias sudamericanas por puntos, luego de Venezuela, que en el camino hacia Francia 1998 y Catar 2022 alcanzó tres y diez unidades, respectivamente.

- Ineficacia ofensiva -

Chile llegó al duelo sin ningún referente de su generación dorada, que ganó la Copa América en 2015 y 2016, pero no pudo clasificar a los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026. Pero los nuevos rostros, como los atacantes Lucas Cepeda o Emiliano Ramos, dieron poco para disfrutar.

Ante la poca acción en el encuentro, la escueta hinchada que asistió al Estadio Nacional en Santiago le rindió un gran homenaje al técnico argentino Marcelo Bielsa, un ídolo en tierras chilenas, que dirigió a la Roja entre 2007 y 2011.

El actual entrenador de la Celeste retornó a Chile luego de 14 años y fue recibido con cánticos de "Bielsa querido, Bielsa querido, los chilenos jamás te olvidarán".

Uruguay, que la semana pasada cerró la clasificación a su quinta Copa del Mundo consecutiva, apenas dio pinceladas del nivel mostrado en Montevideo, cuando goleó 3-0 a Perú.

Chile no paró de intentarlo, pero la mayoría de sus disparos ni siquiera fueron a manos del portero uruguayo Santiago Mele.

La falta de gol hizo sufrir a la Roja durante todas las clasificatorias. Es la tercera selección en la historia de las eliminatorias sudamericanas en este régimen de disputa que menos goles convirtió, con solo 9 tantos en 18 encuentros.

Con la clasificación para el Mundial en el bolsillo, Uruguay dosificó esfuerzos y se limitó a esperar contrataques para asustar a los dirigidos por el chileno Nicolás Córdova.

Alineaciones:

Chile: Lawrence Vigouroux - Rodrigo Echeverría, Paulo Díaz, Guillermo Maripán - Fabián Hormazabal (Ian Garguez, 84), Felipe Loyola (Vicente Pizarro, 46), Javier Urzua (Lucas Assadi, 76), Gabriel Suazo - Lucas Cepeda, Ben Brereton (Alexander Aravena, 76), Emiliano Ramos. DT: Nicolas Córdova.

Uruguay: Santiago Mele - Nahitán Nández, Ronald Araújo, Sebastían Cáceres, Matías Viña - Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde - Cristian Olivera, Darwin Núñez (Federico Viñas, 82), Brian Rodríguez (Kevin Amaro, 71). DT: Marcelo Bielsa.

