Uruguay y China firman un pacto estratégico

Durante la reunión en el Gran Palacio del Pueblo con su homólogo Yamandú Orsi, el líder chino enfatizó la necesidad de fortalecer la confianza estratégica y ampliar la colaboración, no solo en sectores tradicionales como la agricultura y las finanzas, sino también en la economía digital, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible.

Xi prometió pleno apoyo a las presidencias uruguayas del Grupo de los 77, la CELAC y el Mercosur, promoviendo una mayor cohesión en el Sur Global.

Por su parte, Orsi reiteró que la relación con el gigante asiático representa una "política de Estado" para Montevideo, confirmando su compromiso con el principio de "una sola China".

La visita, acompañada por una nutrida delegación empresarial, busca atraer nuevas inversiones y diversificar las exportaciones, elevando la asociación a un nivel estratégico integral para abordar los desafíos globales. (ANSA).