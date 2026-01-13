Uruguayo Bentancur se opera del isquiotibial derecho y podría estar varios meses de baja

13 ene (Reuters) - El centrocampista del Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur se sometió a ⁠una operación ⁠en el isquiotibial derecho tras sufrir una lesión durante la derrota por 3-2 en la Premier ⁠League ante ‌el ​Bournemouth la semana pasada.

Según la prensa británica, el uruguayo ​podría estar de baja tres meses.

Los Spurs tampoco ‌podrán contar con el centrocampista ofensivo ‌James Maddison debido a ​una lesión en el ligamento cruzado anterior, mientras que el también centrocampista Lucas Bergvall se lesionó igualmente ante el Bournemouth y ya no pudo jugar el pasado fin de semana en el partido que perdió su equipo por 2-1 ante ⁠el Aston Villa en la FA Cup.

"Podemos confirmar que Rodrigo ​Bentancur fue operado de su isquiotibial derecho (...) y ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico", publicaron los Spurs en la red social X el martes.

Los medios informaron de que los Spurs están en conversaciones para fichar ⁠al centrocampista inglés Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, con ​el fin de impulsar su candidatura a terminar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones para clasificarse directamente para ‍octavos de final.

Los Spurs, que juegan este mes contra el Borussia Dortmund y el Eintracht de Fráncfort, están un punto por debajo del octavo clasificado, el Atlético, en la competición ​europea.

El club londinense marcha en el puesto 14 en la Premier y recibirá el sábado al West Ham United.

(Reporte de Chiranjit Ojha ‍en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)