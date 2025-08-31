Uruguayo Damiani anota en triunfo de Philadelphia para clasificar a playoffs de la MLS

Philadelphia Union se impuso 1-0 sobre FC Cincinnati este sábado en el TQL Stadium (Cincinnati) en la jornada 31 de la liga estadounidense (MLS), con un tanto del uruguayo Bruno Damiani.

Damiani, de 23 años, anticipó la marca del internacional Matt Miazga y con remate picado de cabeza anotó el gol de la victoria.

Este triunfo, combinado con el empate sin goles entre Columbus Crew y New York Red Bulls, le permitió a Philadelphia Union asegurar la clasificación a los Playoffs de la MLS.

Es el segundo equipo en lograrlo luego de que San Diego clasificara en la Jornada 30 y el primero de la Conferencia Este.

Además, el Union extendió a cinco la ventaja en el liderato del Este con 57 puntos sobre Cincinnati y sin importar el resultado de San Diego, seguirá siendo líder en la tabla por el Supporters' Shield.

En otro resultado, el brasileño Gabriel Pirani anotó el gol de la victoria 2-1 para D.C. United en su visita a New York City FC.

Los capitalinos rompieron una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

D.C. United, ya eliminado de los Playoffs, propinó un golpe duro al cuadro neoyorquino que se ubica en la octava posición con 44 puntos.

Por otra parte, Idan Toklomati se convirtió en la gran figura en la victoria 2-1 de Charlotte FC sobre New England Revolution al anotar el gol decisivo al minuto 87.

Toklomati, de 21 años y en su segunda temporada con Charlotte, suma ocho goles en la temporada 2025.

Charlotte extendió a nueve la racha de partidos sin conocer la derrota, incluidas ocho victorias consecutivas que le permitirán alcanzar tan alto como el tercer lugar del Este con 50 puntos.

