Uruguayo Fagúndez detona reacción del Santos y dedica gol a Izquierdo en México

El uruguayo Franco Fagúndez, mediocampista del Santos, sobresalió entre los jugadores extranjeros del fútbol mexicano al detonar una espectacular remontada de su equipo por la sexta jornada del torneo Apertura-2024 en la que rindió un conmovedor homenaje a su compatriota Juan Izquierdo, fallecido la semana anterior.

El domingo, los ‘Guerreros’ del Santos recibieron en el estadio Corona la visita de los ‘Rayos’ del Necaxa y estuvieron en desventaja de 2-0 al minuto 65.

Pero al 75, Fagúndez, que había ingresado de cambio al 62, comenzó la remontada con el 2-1 que firmó desde la media distancia. El uruguayo recibió la pelota en el último cuarto del campo, se sacó de encima la marca de dos rivales y al encarar a otro par de adversarios conectó un disparo que colocó en el ángulo inferior izquierdo.

La celebración de Fagúndez fue muy emotiva: corrió señalando hacia el cielo con los dedos índices y luego se levantó el jersey de juego para mostrar una playera en la que estaban impresas dos fotografías de Franco con Juan Izquierdo.

La playera también tenía la frase “QEPD (que en paz descanse), mi hermano”. Y es que Izquierdo y Fagúndez coincidieron en el Nacional de Uruguay en 2022.

Al final, el Santos ganó el partido 3-2 y Fagúndez expresó su sentimiento por el fallecimiento de Juan Izquierdo.

“Le quiero agradecer a mis compañero porque fue una semana muy difícil pues tuve la pérdida de un gran amigo, de un hermano que me regaló el fútbol”, dijo Fagúndez en declaraciones para los canales digitales del Santos.

El volante santista se mostró aliviado por poder brindar una brillante actuación a Izquierdo. “Me hubiera gustado ir a despedirlo personalmente, pero yo sabía que la mejor manera de despedirlo era con una gran actuación en la cancha y poder dedicarle un gol”.

-Ovacionado por la afición-

Fagúndez fue considerado el Jugador del Partido por la Liga MX porque “detonó el boom” del Santos ante Necaxa para la victoria de 3-2.

De esta manera, los ‘Guerreros’ consiguieron su primer triunfo en el torneo después cuatro derrotas y un empate.

“La verdad es que merecíamos el triunfo porque el grupo se mantuvo trabajando unido. Le agradecemos a toda la gente que nos estuvo apoyando, a pesar del momento tan duro que estamos pasando con tanta derrota y porque no podíamos ganar”, expresó Fagúndez.

Al término del partido, Fagúndez salió de la cancha del estadio Corona envuelto en ovaciones.

“Escuchar el ‘¡Uruguay, Uruguay!’ me puso muy contento, muy feliz. Me tocó recibir el homenaje, pero esto es de todos mis compañeros, y yo me saco el sombrero ante cada uno de ellos, el cuerpo técnico y todos los trabajadores y dirigentes del club. Estoy en el lugar correcto”, manifestó el jugador originario de Montevideo.

Fagúndez vive su segundo torneo con los ‘Guerreros’ del Santos donde no se ha consolidado como titular. Ante Necaxa hizo su segundo gol en el fútbol mexicano.

