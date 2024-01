El uruguayo Jorge Fossati asumió este miércoles la dirección técnica de selección peruana de fútbol, con el reto de sacarla del sótano de las eliminatorias sudamericanas y clasificar al Mundial 2026.

"Es un desafío muy complicado y difícil", admitió Fossati, quien prometió "poner el alma" para alcanzar uno de los seis cupos y medio que la FIFA otorga a América del Sur.

El entrenador, de 71 años, fue presentado en una conferencia de prensa organizada por la Federación Peruana de Fútbol, donde aludió a la Copa América que se disputará en junio próximo en Estados Unidos.

"La Copa América la tomamos como un objetivo, no como la meta. La meta es la eliminatoria", aseguró.

"A mí lo que me interesa es que la selección peruana llegue en septiembre con las mejores condiciones, a eso es lo vamos a apuntar", dijo Fossati respecto al reinicio de la ronda clasificatoria mundialista.

La selección peruana no volverá a jugar hasta marzo, cuando el entrenador tenga sus dos primeros partidos amistosos, con rivales por definir, en fecha FIFA.

"Queremos hacerlo contra rivales parecidos en características a los que vamos a enfrentar en la gran meta" (las clasificatorias), explicó el DT.

El premundial se reinicia en septiembre de 2024. Ese mes Perú recibirá a Colombia y visitará a Ecuador.

Sobre el criterio de sus próximas convocatorias, Fossati indicó que priorizará la actualidad futbolística y el compromiso del jugador con la selección.

"No me fijo en la edad, puede ser un jugador maduro con 18 años o inmaduro con 50. Me fijo en la actualidad y también en el pasado", señaló.

El goleador y referente de la selección, Paolo Guerrero, ex LDU de Quito y actualmente sin club, cumplió en enero 40 años.

"Para nada considero que haya imprescindibles, ni aquí donde estoy sentado en mi cargo ni en un plantel de futbolistas", agregó.

Fossati, exseleccionador de Uruguay y Catar, reemplaza al peruano Juan Reynoso, quien dejó el cargo en diciembre tras los malos resultados del combinado inca que lo dejaron en último lugar de la tabla con dos puntos en seis partidos.

Para las clasificatorias al Mundial 2006 en Alemania, Fossati logró sacar a la selección charrúa de los últimos lugares de la tabla y pelear la repesca con Australia. Pero Uruguay quedó eliminado en penales.

En Perú aterrizó en 2023, donde sacó campeón del torneo local al popular Universitario de Deportes.

