Uruguayo Siboldi renuncia a la dirección técnica del Mazatlán en México

El uruguayo Robert Dante Siboldi renunció a la dirección técnica de los Cañoneros del Mazatlán, informó el viernes el club, que se encuentra en un proceso de venta de sus derechos de afiliación a la primera división del fútbol mexicano.

Siboldi solo estuvo al frente de los Cañoneros durante el torneo Apertura 2025; su balance en 17 partidos fue de dos victorias, ocho empates y siete derrotas.

Al mando del uruguayo, el Mazatlán quedó eliminado en la fase regular con 14 puntos en el decimosexto lugar de la clasificación.

En la Leagues Cup, el equipo mazatleco fue eliminado en primera ronda.

La renuncia de Siboldi se dio luego de que el pasado martes Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunciara el inicio el proceso de venta de la franquicia del Mazatlán en primera división al Atlante de la Liga Expansión MX (equivalente a la segunda división).

Se prevé que el Atlante tome el lugar del Mazatlán en primera división cuando termine el próximo torneo Clausura 2026.

"En el club entendemos las razones de Siboldi y su cuerpo técnico", aseguró el club en un comunicado.

Su reemplazante será el mexicano Christian Ramírez.

El jueves, la dirigencia del Mazatlán anunció que el mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, una de sus figuras, decidió no renovar su contrato con los Cañoneros.

En junio de 2020, los Monarcas Morelia se mudaron a la ciudad de Mazatlán para dar lugar a la fundación a los Cañoneros, que debutaron en primera división en el torneo Guard1anes (Apertura) 2020.